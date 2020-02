Luis Fernandez s’offusque de la gestion de Cavani par Tuchel

Mardi, lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Nantes (1-2), Thomas Tuchel a demandé à Edinson Cavani d’aller s’échauffer avant de préférer faire rentrer Julian Draxler à la place de Mauro Icardi. Un choix qui n’a pas du tout plu à Luis Fernandez.

“Il y a un problème avec Cavani. Tu l’envoies s’échauffer (contre Nantes, ndlr) et là tu sors Icardi et normalement, son remplaçant c’est Cavani. Et là, il ne rentre pas. C’est un vrai problème“, s’offusque Fernandez sur BeIN Sports. “Il y a peut-être eu ce feuilleton, mais ce n’est pas pour ça qu’il faut en tenir compte. Ça y est c’est terminé. On a un garçon qui a une mentalité et un état d’esprit remarquable, on ne va pas le punir, il faut arrêter.”