Marquinhos : “Ne pas tout jeter en l’air quand une défaite arrive”

Les Parisiens devront réagir après la défaite face au Borussia Dortmund (1-2) en huitième de finale aller de Ligue des champions. Pour cela, le PSG reçoit les Girondins de Bordeaux demain soir (à 21h sur Canal Plus), dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Avant Thomas Tuchel, Marquinhos s’est présenté devant les médias à la veille de cette rencontre, Extraits choisis.

Une semaine compliquée pour le PSG ?

Marquinhos : “Oui, c’est une semaine compliquée mais je pense qu’il faut régler ça en interne, il ne faut pas trop rentrer dans ce sujet là. C’est le moment de rester calme et de travailler, le plus important c’est le terrain.”

Une erreur de diffuser les images de la fête d’anniversaire ?

Marquinhos : “C’est vrai que c’était une erreur de diffuser ces images. C’était un anniversaire qui était prévu avant le match. Il faut dire à nos supporters que ce n’était pas un manque de respect. On voulait penser à autre chose, on est vraiment 24/24, c’est un moment qu’on essaie de passer ensemble. Je pense que c’est notre vie privée, il faut faire attention avec ça car il y a des gens qui font des kilomètres pour le club (…) C’était le cas avec nous, on était tristes aussi. Deux jours après la défaite, on a fait l’anniversaire de trois joueur (Icardi, Cavani, Di María, ndlr) mais ce n’était pas pour manquer de respect. C’était un moment pour oublier un peu le foot et passer du temps ensemble.”

La déclaration de Thomas Meunier sur sa suspension

Marquinhos : “On joue tellement de matches que parfois on oublie avec toutes les compétitions. C’était peut être le cas avec Thomas (Meunier), c’est peut-être pour ça qu’il ne savait pas.”

Comprenez-vous les déclarations de Thomas Tuchel sur le fait d’avoir joué mardi avec de la peur ?

Marquinhos : “Il a dit ça ? Franchement je ne vais pas commenter et je vais voir sa déclaration. Peur, je ne pense pas. On a des joueurs qui sont habitués à jouer des grands matches, on ne peut pas dire que des joueurs comme ça ont peur de jouer des matchs comme ça. On n’était pas dans notre meilleure soirée, peut être que les gens pensaient qu’on allait gagner facilement. C’est le jeu, même si on n’était pas bien, le résultat n’est pas le plus catastrophique. On connaît nos forces au Parc. Il ne faut pas tout jeter en l’air quand une défaite arrive. Il faut donner une bonne réponse sur le terrain. C’est sur le terrain qu’il faut répondre.”

Le système en 3-4-3 face à Dortmund

Marquinhos :“Le coach a ses raisons. Il analyse bien les matches. Il donne beaucoup d’infos, il essaie de trouver un schéma tactique qui nous donne un avantage dans le match, et avec des joueurs qui revenaient de blessure. C’est peut-être pour ça qu’il a changé. Il y a des choses qui se sont passées et qui peuvent expliquer la contre-performance.”

Thiago Silva doit-il prolonger ?

Marquinhos : “Il le montre sur le terrain, il fait des bon matches et il a 35 ans. C’est un grand ami et une bonne personne dans le vestiaire. Il m’aide et me pousse vers l’avant. Si moi je dois choisir, bien sûr que je veux qu’il reste.”

La déclaration de Neymar sur son envie de jouer avant la rencontre face au BVB

Marquinhos : “Ce n’est pas notre décision, il ont fait beaucoup de réunions avec le staff médical et technique, ils ont analysé. Nous les joueurs, on veut toujours être sur le terrain surtout avant un match comme ça pour retrouver de l’intensité. Je pense que c’était juste ça. Après, il faut analyser tous les côtés et prendre la bonne décision.”

Le sentiment dans le vestiaire après la défaite

Marquinhos : “On est conscient de ce qu’on a fait. Je pense qu’on connait notre force à Paris et au Parc. Il faut juste bien travailler avec la bonne intensité lors des entraînements et les matches pour arriver avec la confiance.”