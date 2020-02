Marquinhos : “Le match qui arrive contre Lyon va aussi nous permettre de nous jauger”

Double buteur dimanche dernier face à Bordeaux (4-3), Marquinhos a encore réalisé une belle prestation face à Dijon au Parc des Princes (4-0), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Un match bien maîtrisé qui a plu au capitaine parisien, Marquinhos comme il l’a confié après la rencontre.

“C’était un bon match, on a réussi a marquer ce premier but tranquillement. Puis on voulait inscrire le second but plus vite, on a eu les occasions, sans forcément réussir à marquer. Mais globalement, c’était très bien. À la fin, peu importe qui a marqué, le plus important c’est qu’on ai gagné. On a pas pris de buts, on joue plus haut, on presse plus haut, on a bien maitrisé, et c’est important pour la suite, a indiqué Marquinhos sur le site officiel du club de la capitale. La tactique du coach ? Aujourd’hui, je commence au milieu et je finis en défense centrale quand Paredes entre au milieu, et c’est le bon moment pour faire des tests. Le match qui arrive contre Lyon va aussi nous permettre de nous jauger. Mais même si tout le monde pense au 11 mars, il ne faut pas oublier les matches avant.“