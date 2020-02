Marquinhos : “On a une semaine complète de travail, c’est le moment de calmer les choses”

Au terme d’un match ouvert, le PSG est venu à bout des Girondins de Bordeaux (4-3) au terme de la 26ème journée de Ligue 1. Malgré la victoire, les Parisiens ont inquiété au niveau défensif avec trois nouveau buts encaissés. Auteur d’un doublé et de plusieurs gestes défensifs salvateurs, Marquinhos – noté 8/10 par la rédaction de Canal Supporters – s’est expliqué sur la prestation de ses coéquipiers.

Une prestation inquiétante malgré la victoire

“Oui, c’est vrai je pense que cette victoire n’est pas rassurante mais c’est une victoire quand même. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux, c’était une semaine intense et ça s’est vu dans ce match. On a une semaine complète de travail, c’est le moment de calmer les choses.”

Les nombreux buts encaissés

“Oui d’un côté, on est vraiment très forts offensivement, mais de l’autre on encaisse beaucoup de buts. En tant que défenseurs on doit vraiment réfléchir à ce qu’on peut faire de mieux et ça passe par le collectif. Dans ce match ça a été surtout sur des coups de pied arrêtés. Il faut vraiment travailler mieux collectivement.”

Le match retour face à Dortmund

“On a quand même trois matches encore (Dijon, Lyon et Strasbourg), bien sûr qu’on veut jouer ce match mais il ne faut pas qu’on y pense avant qu’il arrive. Il faut penser jour par jour et arriver pour ce match dans les meilleures conditions.”