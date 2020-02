Marquinhos : “On attend maintenant Dortmund, et il faudra être présent”

Le PSG, à trois petits jours de son déplacement à Dortmund en Ligue des Champions, a été tenu en échec en terre picarde face à Amiens (4-4). Marquinhos, entré en seconde période, a réagi à ce nul spectaculaire au micro de Canal+.

Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce match. Il faut très bien démarrer un match. Si on ne commence pas à 100%, on doit faire beaucoup plus d’efforts. Il y a eu beaucoup de situations différentes, mais on arrive à revenir au score. On n’a pas été assez attentif à la fin et on prend ce but. On sait que c’est très difficile de jouer avant match de Ligue des Champions. On jouait contre une équipe efficace ce soir. Amiens nous a mis en difficulté. On attend maintenant Dortmund, et il faudra être là. Est-ce que je serai prêt ? Oui, surtout mentalement. J’arrive pour gagner ce match. Physiquement, je suis bien. J’ai fait pas mal de renforcement. Je suis content de revenir avec un bon état physique. Il me reste trois jours pour bien me préparer. “