Massimiliano Allegri estime que le PSG “est encore favori pour se qualifier”

Massimiliano Allegri poursuit son tour des médias français dans le cadre de la promotion de son livre “Gagner, c’est si simple“. Pour Téléfoot, l’ancien entraîneur de la Juventus Turin a évoqué les chances du PSG de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, après sa défaite à Dortmund (2-1).

“Je n’ai pas la présomption ni les informations pour dire ce qu’il faut faire au match retour. Mais l’entraîneur du PSG est un grand entraîneur. C’est sûr, ils sont encore favoris pour se qualifier, pour leur qualité et pour le reste aussi. Quand tu leur laisses une demi-occasion, c’est but. Mais dans le jeu, tout ça, ils n’ont pas été trop dangereux, rappelle Allegri dans l’émission dominicale. Pour le match retour, ce sera plus difficile. Ils ont un peu la pression, vu les performances des années précédentes en Ligue des Champions. Ils s’attendaient à un match difficile, ils ont eu un match difficile, mais ils font le match retour à la maison.”