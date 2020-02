Mbappé, deuxième meilleur buteur de Ligue 1

Quand on parle du match du PSG contre Montpellier hier (5-0) on parle plus de l’extra-sportif – la colère de Mbappé – que du très bon match des Rouge & Bleu. Lors de ce match, le numéro 7, sur une magnifique passe décisive de Neymar, sa sixième en Ligue 1 cette saison, la sixième pour Mbappé, a marqué son 14e but de la saison en championnat. Une performance qui lui avait permis d’être meilleur buteur de la Ligue 1 pendant quelques heures, avant que Wissam Ben Yedder ne marque son 15e but de la saison, lors de la défaite de Monaco sur la pelouse de Nîmes (3-1), et ne reprenne seul la tête du classement des buteurs. Un mano à mano qui pourrait durer jusqu’à la fin de la saison entre les deux hommes.