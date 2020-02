Ménès : “Avec son match contre Bordeaux, Cavani prouve qu’il a peut-être son mot à dire sur la fin de la saison”

Auteur d’un match plein lors de la victoire face aux Girondins de Bordeaux (4-3) en Ligue 1, Edinson Cavani (noté 6/10 par la rédaction de Canal Supporters) a marqué son 200ème but avec le maillot du PSG. Mais au-delà de cet évènement, sa prestation a convaincu de nombreux observateurs. Et selon Pierre Menès, El Matador peut prétendre à jouer un rôle essentiel dans la suite de la saison parisienne.

“C’est un évènement, félicitations à lui. Mais j’ai envie d’aller un peu plus au-delà de ça. Je l’ai surtout trouvé bien plus consistant physiquement que depuis le début de la saison. Il a l’air enfin débarrassé de ses problèmes physiques. J’ai retrouvé le Cavani qui faisait des appels, qui défend, qui marque, qui rate des occasions aussi et qui fait une passe décisive (pour Mbappé, ndlr), a indiqué Pierre Ménès dans sa chronique Pierrot Face Cam. Alors, je n’ai pas trouvé Tuchel très adroit de dire qu’il l’avait mis pour qu’il marque son 200ème but, ça fait un peu “faisons la charité au Matador”. Mais avec son match, il prouve qu’il a peut-être son mot à dire sur la fin de la saison.“