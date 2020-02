Ménès : “C’est terrible en France, le PSG a gagné 5-0 et on parle de la sortie de Mbappé et de la fête de Neymar”

Le PSG a infligé samedi une déroute (5-0) au quatrième de la Ligue 1 au Parc des Princes mais les discussions tournent depuis autour du remplacement de Kylian Mbappé et de son agacement, ou de celui de Neymar contre l’arbitre… ou de sa prochaine fête d’anniversaire. Le journaliste Pierre Ménès s’en agace, et tient à mettre dans la lumière Pablo Sarabia.

“Je ne suis pas certain que les déclarations de Delort et de Le Tallec – particulièrement stupides au demeurant – aient rendu service aux Héraultais, qui ont trouvé face à eux un Neymar surmotivé. Pourtant, la méthode dure a été employée sur le Brésilien, qui a subi neuf fautes dans le match, égalant ainsi le record d’il y a deux ans, déjà face à Montpellier. Les esprits chagrins diront que les Parisiens ont encore bénéficié de cartons rouges adressés à leurs adversaires. Mais bon, je suis désolé : Bertaud qui fait main devant Mbappé en dehors de la surface, ça vaut rouge. La main de Chotard dans le visage de Neymar et sa semelle sur le tibia de Kimpembé, ça vaut rouge aussi, souligne le journaliste sur son blog Canal Plus. Sarabia pourrait être l’invité surprise du match face à Dortmund, et doit en tout cas donner des maux de tête à Tuchel. Mbappé a marqué aussi avant de faire la tronche en sortant, l’échange qu’il a eu avec son coach semblant peu cordial. Que le prodige français ne soit pas content de son sort, c’est son droit. Disons qu’il pourrait éviter d’exhiber ce mal-être aux yeux de tous, surtout quand son équipe mène 5-0. Mais voilà, c’est terrible en France : Paris a gagné 5-0 et on parle du carton jaune et de la colère de Neymar, de la sortie de Mbappé. Ah, et évidemment, de l’anniversaire du Brésilien. Qui soit dit en passant doit être le premier footballeur de l’histoire à fêter son anniversaire un dimanche soir, à deux jours d’un match.”