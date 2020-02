Ménès : “Il faut maintenant que tout le monde se calme au PSG”

Le PSG semble ajouter de l’agitation à l’agitation de jour en jour. La victoire 4-3 contre les Girondins de Bordeaux dimanche soir au Parc des Princes n’ayant rien arrangé. Il est urgent d’inverser les choses et d’apaiser. Pierre Ménès invite Leonardo à prendre la main pour calmer tout le club. Car la nervosité est très visible.

“On a eu droit à un match baroque. Paris a retrouvé son 4-4-2, mais pas son jeu, juge le journaliste sur son blog Canal Plus. Presque comme d’habitude en Ligue 1, Paris a marqué quatre buts. Mais il en a surtout encaissé trois avec, comme à chaque match, son lot de contrariétés. On a vu combien Paris était friable sur les coups de pied arrêtés défensifs quand Thiago Silva et son jeu de tête n’est pas là. Un premier coup dur. Le second, c’est l’expulsion de Neymar, qui voulait retrouver du rythme et qui va finalement passer dix jours sans jouer – s’il ne prend qu’un seul match de suspension. Une exclusion consécutive à un excès de nervosité. De toute façon, cette équipe de Paris a encore une fois semblé très nerveuse. Le club a trois matchs pour essayer de corriger ça parce que ce succès compliqué face à Bordeaux était tout sauf rassurant. Le seul à vraiment rassurer hier soir a été Cavani, auteur de son 200e but sous le maillot parisien. […] Il faut maintenant que tout le monde se calme au PSG, ce serait pas mal que Leonardo prenne la parole pour recadrer les choses, remettre l’équipe sur le droit chemin et retrouver une sérénité qui semble à l’évidence perdue.”