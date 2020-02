Ménès : “Il y a une psychose entretenue par certains, parce qu’évidemment le PSG qui se vautre ça fait plus vendre”

Leonardo, de sa propre initiative, a pris la parole depuis le Parc des Princes pour faire passer des messages via le debrief du CFC, au terme de la victoire 4-2 contre Lyon. Le directeur sportif du PSG s’est lamenté du climat de “négativité” crée autour de son équipe à l’approche des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Une communication appréciée par Pierre Ménès, d’autant plus qu’elle est justifiée à ses yeux.

“Quand on voit ce qui s’est passé sur la pelouse du Parc, il aurait été dommage d’en être privé. On a vu un match remarquable“, juge Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. Avec un commentaire spécifique sur l’intervention de Leonardo au micro de Canal Plus. “On a assisté à une masterclass de communication. Le Brésilien a réglé des comptes, asséné aussi quelques vérités. Notamment sur le fait que le PSG est dans une super dynamique et qu’il n’y a pas tant de raisons que ça d’avoir peur de Dortmund, mis à part une hypothétique malédiction qui frapperait le club. Quand Haaland, c’est tout juste s’il n’allait pas détruire le PSG à lui tout seul. Mais quand Dortmund perd 4-3 à Leverkusen ce week-end, je n’entends pratiquement rien à ce sujet. Il y a aujourd’hui une psychose savamment entretenue par certains, parce qu’évidemment le PSG qui se vautre en 8e de finale de LDC ça fait plus vendre que s’il se qualifie. Je me mets à la place de Leonardo. Quand tu es directeur sportif du club, ça doit être assez fatigant…”