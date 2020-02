Ménès : “Je suis convaincu que Tuchel et Mbappé ne seront plus au PSG l’année prochaine”

C’est une scène qui n’est pas passée inaperçue. Samedi, lors de la victoire du PSG face à Montpellier (5-0), Kylian Mbappé, noté 6,5 par la rédaction CS, a été remplacé à la 68e minute de jeu par Edinson Cavani. Une décision qui n’était pas du goût de l’attaquant français qui s’en est pris à son entraîneur, Thomas Tuchel, lors de de sa sortie. Sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès est revenu sur cet épisode et estime que cela peut avoir une incidence sur le reste de la saison.

“Il n’est pas du tout question de le défendre. Je trouve qu’il n’avait pas à faire ça publiquement. S’il devait faire part de son courroux, c’était dans l’intimité du vestiaire. Par contre, ce n’est pas un coup de sang ponctuel. C’est le cinquième incident cette saison entre Mbappé et Tuchel, explique Ménès sur Canal+. Je pense que Mbappé ne supporte pas qu’on fasse référence en permanence à son jeune âge. Et que c’est quand même une marotte chez Tuchel. Je suis convaincu que les deux ne seront plus au PSG l’année prochaine. Si Tuchel reste, Mbappé demandera à partir. Si Mbappé dit : ‘c’est Tuchel ou moi’, peut-être que Tuchel partira.“