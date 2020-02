Ménès : “Peu de chances qu’on voit une charnière Kimpembé-Kehrer à Dortmund”

Le PSG s’est imposé 2-1 à Nantes mardi soir, mais s’est fait des frayeurs dans les vingt dernières minutes puisqu’au tableau d’affichage il n’y avait plus de marge. La défense n’a pas semblé intraitable face aux assauts de Canaris remplumés mais pas très talentueux. Inquiétant ? De toute façon, Thomas Tuchel ne compte pas miser sur cette défense là explique Pierre Ménès.

“On a eu droit à un drôle de match à Nantes, où le PSG a joué à sa main pendant 70 minutes, menant 2-0, commente le journaliste sur son blog Canal Plus. Paris semblait intouchable, Nantes était inexistant sur le plan offensif. Et il a fallu une énorme bourde de Kimpembé pour redonner espoir et force aux Canaris et semer le doute dans l’équipe parisienne. Le PSG qui avait auparavant raté à plusieurs reprises le but du KO par manque de réalisme, a subi en fin de match les assauts nantais qui ont eu trois énormes occasions d’égaliser. Navas a clairement sauvé un PSG pas très serein dans les dernières minutes. En même temps, il y a peu de chances qu’on voit une charnière Kimpembé-Kehrer à Dortmund. Bref, à l’arrivée ce match restera une péripétie pour la formation de Tuchel qui n’a aucune blessure à déplorer et cinq jours devant elle avant de recevoir Lyon.”