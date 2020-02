Ménès : “Verra-t-on un bon PSG ? Toute la question est là…”

Hier soir, à Dortmund, le PSG a affiché le visage qu’on espérait ne pas voir dans un choc européen. Reste à savoir si au pied du mur, le 11 mars, un déclic transfigurera le onze parisien. Pierre Ménès se pose la question.

“On peut s’étonner de cette composition frileuse de Tuchel, qui avait mis en place une défense à trois centraux pour une seule vraie pointe en face, même si la pointe a quand même marqué deux buts. Et puis, pourquoi changer ce 4-4-2 qui fonctionnait si bien ? Ce sont des choses qui vont évidemment lui être reprochées même si, quand on voit comment le milieu parisien a pris l’eau pendant tout le match, cela peut se comprendre, commente le journaliste sur son blog Canal Plus. J’étais assez agacé avant le match qu’on nous bassine en permanence avec la question « faut-il avoir peur d’Haaland ? ». Je dois reconnaître que le résultat et la prestation du gamin incitent à répondre oui. Il fallait avoir peur de lui. La peur, c’est aussi ce qui a un peu transpiré dans le jeu du PSG. Et le joueur en trop en défense est celui qui a manqué au milieu. D’autant que Gueye a livré une prestation effroyable, heureusement compensée par le très bon match de Verratti, qui a malheureusement pris un énième carton pour protestation qui le privera du match retour, ce qui n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour Paris. […] Perdre 2-1 à l’extérieur ne constitue en aucun cas un drame. Une victoire 1-0, même si elle me paraît peu plausible vu la puissance offensive des deux équipes, qualifiera le PSG. En tout cas, je pense qu’au Parc, il n’y aura pas d’atermoiement et que Tuchel jouera en 4-4-2. Et puis cette défense du Borussia, dès lors qu’elle était sous pression, n’était pas non plus impériale. Je persiste à penser que cette équipe allemande est largement à la portée d’un bon PSG au match retour. Mais verra-t-on un bon PSG ? Toute la question est là…”