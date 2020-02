Mestre : “Neymar, oui, sportivement, il faudrait le recruter si, bien sûr, nous pouvions nous le permettre”

C’était le feuilleton de l’été dernier, Neymar et ses envies de retour au FC Barcelone. Mais le Brésilien est resté au PSG, et il semble heureux à Paris. Mais les rumeurs sur un retour au Barça l’été prochain vont très certainement rythmer le mercato d’été des Rouge & Bleu. Pour Jordi Mestre, ancien dirigeant du club blaugrana, si Neymar doit revenir en Catalogne, Neymar devra “se flageller”.

“Un possible retour de Neymar au Barça ? Du point de vue émotionnel de la façon dont il est parti, non. D’un point de vue sportif, oui. À mon avis, il apporte un plus que très peu de joueurs ont, c’est le talent individuel et le trésor de ses nombreux buts. C’est quelque chose dont nous avons besoin dans de nombreux matchs où l’adversaire refuse le jeu. Oui, sportivement, il faudrait le recruter si, bien sûr, nous pouvions nous le permettre“, explique Mestre dans une interview accordée au Mundo Deportivo.

Mais pour Jordi Mestre, si Neymar devait revenir, il devrait alors s’excuser.

“Maintenant, je pense aussi que si Neymar devait revenir, il devrait faire un acte de contrition, retirer le procès contre le club, se flageller, s’excuser, assumer son erreur et, bien sûr, mener une vie presque monacale. Nous avons tous eu des erreurs dans nos vies et qui n’auraient pas souhaité avoir une seconde chance. Cela aussi, je pense, fait partie des valeurs.”