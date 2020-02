Meunier : “Cette année on a un groupe pour gagner toutes les compétitions”

Le PSG s’est très largement imposé sur la pelouse de Dijon (1-6) dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Titulaire dans le couloir droit, Thomas Meunier a vécu un match en dans de scie. Mais le latéral droit a expliqué ses coéquipiers et lui était motivé pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions.

“On se dit qu’il reste deux matches dans la compétition, deux victoires pour écrire l’histoire encore une fois, une ligne de plus au palmarès. Tout le monde est motivé et on a cette année un groupe pour gagner toutes les compétitions. On sera ravi de jouer cette demi-finale“, indique Meunier sur Eurosport 2.

l’international belge s’est enfin penché sur le match à venir en Ligue des Champions face à Dortmund.

“La grosse échéance pour les supporters du PSG, c’est le match contre Dortmund. Il ne faut pas parler que de ça mais c’est souvent ce qui revient quand je croise les gens dans la rue. C’est “on le fait cette année, on le fait cette année”. On se doute bien qu’ils ne nous parlent pas du championnat de France mais ça montre une certaine envie aussi, un peu d’ambition. On tourne très bien, on a un très bon groupe. La liste des blessés s’amenuise un petit peu. Pour moi, on a les capacités et tout le monde en est bien conscient. Dortmund, c’est la Champions League et c’est spécial, c’est un des plus grands clubs allemands et aller jouer là-bas, dans le mur jaune, c’est quelque chose d’exceptionnel. Pour moi, à vivre en tant que joueur, je n’attends qu’une chose, c’est de pouvoir y être.“