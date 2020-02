Meunier : “Dans la gestion des efforts, on peut s’améliorer”

En clôture de la 24ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais (4-2). Largement dominateur en première période, les Parisiens se sont fait peur en seconde période avec une charnière centrale fébrile. Au micro de Canal Plus, Thomas Meunier est revenu sur la victoire des Rouge et Bleu.

Une belle rencontre de football avec un score de 4-2

“Non, on n’aime pas ça. Le dernier mot du coach à la mi-temps était de ne pas prendre de but. En réalité on prend des buts qui viennent de nulle part. on perd complètement le fil du match avec des errements. C’était un peu compliqué comme à Nantes, le même scénario.. Après ça, il y a les qualité individuelle, après il y a un regain d’énergie à un moment donné, vers la 65e ou 70e minute, qui nous a permis d’émerger.”

Une question d’équilibre

“Oui, c’est une question d’équilibre. A un moment donné, on s’est retrouvé acculé parce qu’ils étaient en supériorité et cela a été là le gros problème. On donne énormément et dans la gestion des efforts on peut énormément s’améliorer. Une belle performance ? C’était quand même Lyon en face, ils ont de la qualité, on ne peut pas nous enlever de leur avoir marqué quatre buts.”