Meunier explique que le joueur le plus fort qu’il a affronté est Neymar

Depuis ses débuts professionnels, Thomas Meunier a affronté beaucoup de joueurs. Et pour lui, le meilleur joueur qu’il a dû affronter est…Neymar, son coéquipier lorsqu’il évoluait au FC Barcelone.

“L’adversaire le plus fort que j’ai affronté ? Je n’ai jamais pris le bouillon pendant tout un match face à un adversaire“, se remémore le latéral droit dans une interview accordée au magazine officiel du PSG. “Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie et faire des histoires mais lorsque l’on se fait éliminer par le FC Barcelone, Neymar m’a vraiment surpris. Ce n’était pas le joueur du match aller, il avait porté l’équipe toute entière et j’ai vraiment découvert ce qu’était un joueur de classe mondiale.”