Meunier explique qu’il ne savait pas qu’il “était menacé” d’une suspension pour le retour

Averti en fin de match, Thomas Meunier sera suspendu pour le match retour face au Borussia Dortmund (11 mars), comme son coéquipier Marco Verratti. À l’issue de la rencontre, le latéral Belge a expliqué ne pas savoir qu’il était sous le coup d’une suspension. “Suspendu au match retour ? Je ne savais pas que j’étais menacé… Cela m’énerve. Si je l’avais su, je n’aurais pas fait cette faute“, explique Meunier dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Le Belge a enfin expliqué être confiant pour le match retour. “J’ai confiance. À domicile, on parvient toujours à mettre une certaine pression sur l’adversaire. À nous d’utiliser nos arguments pour faire en sorte que ça passe mais je n’en doute pas. Un but peut être suffisant. On doit être costaud défensivement et on sait qu’on aura des occasions. Il faudra les marquer.”