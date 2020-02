Meunier : “Stressé avant Dortmund ? Non, on a l’habitude !”

Nous sommes à sept jours de l’affiche en Ligue des Champions qui va opposer le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. Les Parisiens vont se déplacer pour les huitièmes de finale de la C1 au Signal Iduna Park pour essayer de prendre un avantage dans cette phase aller.

Invité sur la chaîne Youtube “Pti Délire TV” en compagnie du youtubeur “Maskey” et du rappeur Romeo Elvis, le défenseur Thomas Meunier a évoqué ce choc mais a aussi dévoilé une petite anecdote du vestiaire Rouge & Bleu.

“Stressé avant le match face à Dortmund ? Non, on a l’habitude ! Ça fait 10 ans que je suis professionnel, donc les grands stades avec des grosses ambiances et des matches enjeu… Ça fait partie du boulot ! (…)

Le gars le plus drôle du vestiaire ? Kimpembe il est bien… Même Kylian (Mbappé) ! Kylian est assez vif. Layvin (Kurzawa) est lui a un très très haut niveau de blague. Bon, de blague de merde, mais elles sont tellement pourries qu’il te fait rire !”