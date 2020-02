Micoud : “Ceux qui détruisent le jeu se plaignent ?”

Mardi soir le PSG a fait plus deux fois plus de fautes que le FC Nantes (21 à 9) lors de sa victoire 2-1 à La Beaujoire. Une statistique qui avait accentué l’agacement de Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris.

“Il y a des fautes à trente mètres de nos buts qui cassent le rythme. Ce n’est pas dans l’optique de faire mal, mais ça coupe une action et, au final, ça change la donne. Ça, c’est quelque chose qui m’énerve”, avait déclaré l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse d’après-match. “Je ne sais pas que ce Tuchel demande. Mais c’est quasiment stratégique. Si, moi, il faut que je dise à mes joueurs de faire des fautes, j’arrête d’entraîner.”

En réagissant ainsi, le technicien breton se moque du monde aux yeux de Johan Micoud. Car son équipe n’a pensé qu’à anéantir du jeu, repliée sur la cage de Petric. “Ce qui est marrant, c’est que ce sont les équipes qui défendent qui vont expliquer que les équipes qui essaient de faire du jeu font des fautes et vont contre l’esprit du football… Eux ils mettent deux lignes pour défendre dans leurs 25 mètres…”, a commenté Johan Micoud dans l’EDS. “Tu as le droit de jouer au football quand même. Ceux qui détruisent le jeu se plaignent ? Tu crois que les équipes qui attaquent tout le temps elles vont se laisser contrer en ouvrant des boulevards et en disant allez-y c’est ouvert marquez des buts ? C’est normal qu’il y ait des fautes.”