Morroni : “Le PSG a toujours été mon club de cœur, c’est un peu ma famille”

Le PSG féminine se trouve toujours dans la course au titre au sein de la D1, même si l’Olympique Lyonnais compte toujours trois longueurs d’avance. Jeune joueuse francilienne, évoluant au poste de latérale gauche, Perle Morroni fait partie des jeunes prometteuses des Rouge et Bleu. La native de Montpellier a d’ailleurs affiché son amour pour le club de la capitale dans un entretien accordé à Onze Mondial.

Même si elle avoue avoir été souvent au stade de la Mosson lorsqu’elle était petite, Perle Morroni explique que le PSG a toujours été son club favori.

“Je suis originaire de Montpellier mais le PSG a toujours été mon club préféré, celui que j’ai toujours admiré. Que ce soit la capitale, la plus grande ville et donc le plus grand club. Ça représente beaucoup. Les couleurs et le maillot sont magnifiques. Ça a toujours été mon club de cœur, même si je ne suis pas née à Paris. Puis quand je suis arrivée ici, on m’a bien accueillie. Donc le PSG, c’est un peu comme ma famille“, a confié Morroni.