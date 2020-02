Moutier : “Il faudra bien préparer ce match retour sans mettre de pression sur le club et sur les joueurs”

Jean-Michel Moutier, ancien joueur du PSG (1984-1987) et directeur sportif des Rouge & Bleu(1991-1998), a regretté le “manque d’amour du maillot” des joueurs du PSG lors de la défaite contre Dortmund en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions.

“Le résultat en lui-même est bon, vous perdez 2-1 à l’extérieur, c’est mieux que de perdre 1-0. Il faudra bien préparer ce match retour sans mettre de pression sur le club et sur les joueurs mais une concentration extrême, une union sacrée pour ce match. On sent parfois une équipe, mais on ne sent pas un club, un club derrière tout le monde“, commente Moutier dans une interview accordée à RMC Sport. Il doit y avoir des leaders dans cette équipe, qui prennent le taureau par les cornes. Il n’y a pas assez de joueurs qui sont dans l’institution et c’est un peu embêtant. Les joueurs formés au club, on ne leur fait pas assez confiance. Il y a les exemples de Coman ou rabiot, qui réussissent et qui sont dans des grands clubs à l’extérieur. Je pense qu’eux avaient l’amour du maillot et on aurait du leur faire plus confiance.”