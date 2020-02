Nantes / PSG : les notes des Parisiens

Beaucoup de maîtrise, beaucoup d’occasions manquées, un break fait à force d’opportunités, et puis la boulette à la 67e minute (une passe derrière la jambe ratée de Kimpembe) qui a failli coûter au PSG un retour de Nantes… Voilà le résumé de cette rencontre aux sentiments mêlés. Car si Paris a su multiplier les occasions sur un terrain moyen avec des phases à une touche de balle, il a été ballotté lors des 20 dernières minutes. Et sauvé au final par Navas. Le meilleur parisien dans le champ aura été Di Maria (double passeur décisif par ailleurs) à la fois collectif et dangereux grâce à son utilisation des intervalles. Mbappé aura fait des différences balle au pied mais aura aussi beaucoup manqué devant Petric. Sarabia et Icardi ont trop peu pesé. Dans l’entre-jeu, Verratti et Gueye ont fait le travail. Le bémol vient de la défense. Et pourtant les Canaris étaient limités sans ce secteur de jeu.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG

Navas 8

Meunier 4

Kehrer 6

Kimpembe 3,5

Kurzawa 4

Sarabia 3

Verratti 6

Gueye 5.5

Di Maria 7

Mbappé 4,5

Icardi 4

