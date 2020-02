Nantes / PSG : quelle équipe alignera Thomas Tuchel ?

Au FC Nantes comme au PSG, il y a eu de la casse. Les indisponibilités chez les Canaris comme chez les Rouge & Bleu sont donc nombreuses avant l’affiche du soir (21h05) à La Beaujoire. Christian Gourcuff devra faire sans Lafont dans la cage, et sans Pallois, Appiah, Fabio, Coco, Limombe ni Coulibaly. Quant à Thomas Tuchel, il se passera de Neymar Jr, qui souffre d’une lésion chondro-costale. Abdou Diallo est bien touché à la cuisse et son indisponibilité est estimée entre trois et quatre semaines. Ander Herrera est lui préservé du fait d’une gêne musculaire. Enfin, Marquinhos et Thiago Silva sont en phase de reprise, tout comme Juan Bernat. Colin Dagba continue lui ses soins. Bref, ce match de la 23e journée arrive comme un cheveu sur la soupe pour les deux équipes.

Bonne nouvelle cependant, le rapprochement des matches devrait mettre fin aux débats interminables autour des relations entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Autre possible bonne nouvelle vers 23 heures – outre les trois points et revenir sans nouveau blessé – que Paris s’impose nettement à Nantes pour qu’on ne parle pas non plus jusqu’à dimanche de l’absence de Neymar à La Beaujoire… Le PSG a besoin de calme et de sérénité. Rien de mieux qu’une victoire nette pour y goûter de nouveau.

Avec quels acteurs ? Devant Keylor Navas, on devrait retrouver Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et capitaine Kimpembe, plus Thilo Kehrer. Dans l’entre-jeu on peut supposer un retour de Leandro Paredes. La ligne d’attaque devrait être retouchée avec des titularisations de Julian Draxler, Mauro Icardi ou Edinson Cavani. Quant à Kylian Mbappé, vu les derniers événements, il est attendu dans le onze, et remonté.

Les compositions dans Le Parisien et L’Equipe

FC Nantes / PSG

23e journée de Ligue 1 Conforama – Mardi 4 février 2020 à 21h05 au stade de La Beaujoire Louis Fonteneau – Diffuseur : Canal+ Sport – Arbitre : Schneider – VAR : Buquet et Dechepy.

FC Nantes : Olliero – Prado, Girotto, Wague, Traoré – Touré, Louza – AK Bamba, Blas, Simon – Edmond. Entraîneur : Gourcuff. Remplaçants : Petric, Basila, Homawoo, Abeid, Benavente, Krhin, Moutoussamy.

Paris SG : Navas – Meunier, Kehrer, Kimpembe (c), Kurzawa – Sarabia, Paredes, Gueye, Draxler – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Bakker, Kouassi, Verratti, Choupo-Moting, Di Maria, Cavani.