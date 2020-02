Navas : “C’était important de sortir de ce match sans avoir encaissé de but”

Très peu sollicité lors de la large victoire du PSG contre Dijon (4-0), Keylor Navas a répondu présent quand il a dû intervenir. Après cette belle victoire, le gardien parisien a voulu retenir le clean-sheets alors que Paris restait sur 13 buts encaissés en six matches.

“C’était important d’avoir de la patience en première mi-temps puisqu’il jouait à cinq derrière et c’était difficile d’avoir des occasions. Le plus important, c’était de marquer beaucoup de buts. C’était important de sortir de ce match sans avoir encaissé de but, c’était l’objectif. L’ambiance dans le groupe ? Elle est très bonne, on est très unis. Je défendrai toujours mes coéquipiers, ils sont toujours là pour me défendre, ils font de bonnes choses sur le terrain.”