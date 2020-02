Neymar et Mbappé préservés pour Amiens / PSG

Ce samedi, le PSG se déplace sur la pelouse d’Amiens à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Et à quelques jours du choc de LDC à Dortmund, Kylian Mbappé et Neymar Jr ne devraient pas faire le déplacement, nous informe RMC.

Le groupe rouge et bleu pour le déplacement à Amiens n’a pas encore été annoncé, mais RMC vient tout juste de nous apporter quelques précisions sur celui-ci. Ainsi, comme cela était plus ou moins attendu, Neymar Jr ne sera pas du déplacement. Le Brésilien est donc préservé en vue du match de mardi, tout comme son acolyte d’attaque, Kylian Mbappé. En revanche, Marco Verratti, Idrissa Gueye et Marquinhos feront bel et bien leur retour dans le groupe retenu par Thomas Tuchel pour cette confrontation en terre picarde.

De son côté, Le Parisien a corroboré l’information de RMC tout en précisant que cette absence a été motivée par une décision du staff médical. Ce dernier estime, en effet, que la blessure aux côtes, contractée face à Montpellier, ne permet pas à Neymar de jouer ce samedi. Malgré ce, l’auriverde s’entraîne bien normalement, mais la douleur reste présente.