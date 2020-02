Neymar explique qu’il “voulait jouer” avant Dortmund. “Je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi”

Buteur ce soir lors de la défaite face au Borussia Dortmund (2-1), Neymar a quand même eu du mal dans cette rencontre. Son manque de rythme pouvant s’expliquer par son absence des terrains pendant 17 jours avant cette rencontre. En zone mixte, le Brésilien a expliqué que c’était la décision du club de ne pas le faire jouer avant, et que lui se sentait prêt. “C’est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n’est pas mon choix, c’est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n’ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi“, explique Neymar en zone mixte dans des propos relayés par RMC Sport.