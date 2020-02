Neymar : “Sancho est un joueur que j’aime regarder jouer”

Absent cet après-midi face à Amiens, Neymar devrait faire son retour sur les terrains avec le maillot du PSG mardi soir (21h, RMC Sport 1) pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund. Dans cette équipe, un joueur impressionne le Brésilien, Jadon Sancho.

“Ce sera sans aucun doute un grand match pour ceux qui aiment le football. Nous sommes deux équipes qui aimons attaquer. Le Borussia a des joueurs qui peuvent faire la différence. Jadon (Sancho) est un joueur que j’aime regarder jouer, c’est un grand joueur plein de qualités, confie le numéro 10 parisien pour Sky Sports. Dortmund a beaucoup de bons joueurs. Mais ils en ont un spécial et nouveau avec Sancho. On sait tous à quel point ce sera difficile pour nous à Dortmund. On espère jouer un bon match pour ramener un bon résultat à Paris.”