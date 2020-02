Neymar sur le groupe parisien : “Je ressens une atmosphère différente et plus confiante”

Rayonnant depuis plusieurs mois avec le PSG, Neymar Jr réalise une deuxième partie de saison prolifique depuis le début de l’année 2020 (6 buts et 4 passes décisives). Actuellement blessé (lésion chondro-costale), l’international brésilien a même déclaré que “pour la première fois, [il] se sentait pleinement heureux à Paris.” Dans une interview accordée à fifa.com, l’attaquant parisien s’est exprimé sur les chances du PSG en Ligue des champions. Et selon lui, l’équipe parisienne a évolué par rapport aux saisons passées. “La meilleure équipe du PSG depuis votre arrivée ? Je ne dirais pas la plus forte, mais je ressens une atmosphère différente et plus confiante, et cela aide beaucoup au quotidien.”

Le joueur de 28 ans s’est également montré dithyrambique envers son coéquipier parisien – Kylian Mbappé – avec lequel il entretient une relation amicale forte. Il estime notamment que l’international français peut marquer l’histoire du football. “Kylian est un phénomène. Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. L’avoir comme coéquipier est un immense honneur. On se comprend très bien sur le terrain et en dehors aussi. Je l’adore!”