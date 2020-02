Neymar vainqueur du trophée UNFP du mois de janvier

Éblouissant depuis le début de l’année 2020 en Ligue 1, Neymar Jr a réalisé un mois de janvier impressionnant avec le PSG. Le numéro 10 parisien était l’auteur de quatre buts et une passe décisive le mois dernier. Des performances qui lui ont valu d’être parmi les nommés au trophée UNFP du moins de janvier. Et sans surprise, l’international brésilien a remporté cette distinction individuelle. Il était en concurrence avec Moussa Dembelé (Olympique Lyonnais) et Yunis Abdelhamid (Stade de Reims). C’est le deuxième parisien à obtenir cette récompense cette saison, après Thiago Silva en octobre dernier.