Neymar, Verratti et Gueye présents à l’entrainement collectif du jour

J-5 avant la confrontation face au Borussia Dortmund et la pression commence à monter du côté des supporters parisiens. Alors que le Paris Saint-Germain s’était très facilement qualifié pour les 1/2 finales de la Coupe de France ce mercredi au détriment de Dijon (1-6), Thomas Tuchel a jeté un véritable froid en conférence de presse d’après-match.

En effet le coach allemand a annoncé qu’il ne garantissait pas “à 100%” la présence de Neymar Jr pour la rencontre de Ligue des Champions de mardi prochain.

Le site internet du Paris Saint-Germain a publié des images de l’entrainement collectif du jour où on retrouve Marco Verratti, Marquinhos ou encore Idrissa Gueye, tous les trois absents hier soir. De plus, et malgré les dires de son entraineur, Neymar Jr était aussi présent ce jeudi matin au centre d’entrainement Ooredoo avec ses coéquipiers. On peut le voir ballon aux pieds, participer à une opposition.

©GettyImages / PSG

©GettyImages / PSG

Des clichés qui devraient rassurer de nombreux supporters Rouge & Bleu.