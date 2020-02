Non, Neymar n’a pas séché d’entraînement

Dans son édition du jour, l’Equipe expliquait que lendemain du large succès du PSG contre Dijon en quarts de finale de Coupe de France (1-6), Neymar avait décidé de sécher l’entraînement expliquant “qu’il était au repos et donc qu’il y restait.“. La raison de ce choix selon le quotidien sportif ? Le Brésilien se sentait de jouer contre Dijon et qu’il “devait encore être sous le coup de la déception.” Mais cette information n’est pas vraie. En effet, Miloud Kotbi, journaliste spécialisé sur le PSG, a remonté un tweet du PSG de ce fameux 13 février. Et sur ce dernier, le club de la capitale a dévoilé plusieurs photos de la séance d’entraînement dont une ou l’on aperçoit…Neymar. Une fausse polémique donc lancée par l’Equipe.