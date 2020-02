Obraniak : “Ce qui m’inquiète ? C’est l’absence d’identité collective au PSG…”

Ça a été une semaine éprouvante pour le Paris Saint-Germain… Entre le match nul rocambolesque face à Amiens (4-4), le match décevant et la défaite en Ligue des Champions (2-1), les multiples polémiques en dehors du terrain et la victoire difficile au Parc des Princes face à Bordeaux (4-3), les joueurs et les supporters parisiens n’ont pas eu de répit !

Malgré le succès ce dimanche, les doutes autour du club de la capitale ne se sont pas dissipés. Comme le déclare le consultant Ludovic Obraniak, sur les antennes de La Chaîne L’Équipe.

“Il n’y a rien de nouveau sous le soleil au PSG. On sait qu’en Ligue 1, rien que sur ses individualités (…) ils arriveront toujours à s’en sortir. Mais ce qui m’inquiète, c’est l’absence d’identité collective… Je n’en vois pas ! Je vois énormément de souplesse dans l’organisation. C’est à dire les distances entre les blocs. Le nombre de buts qu’ils se prennent à cause de la distance entre les défenseurs centraux et le premier milieu de terrain défensif. Pour moi à chaque fois c’est flagrant ! (…) Le PSG est systématiquement perméable dans cette zone-là, ils sont toujours en danger !”