Obraniak : “Je suis persuadé que Thiago Silva va répondre présent sur les confrontations à venir”

De retour de blessure, Thiago Silva réalise une saison 2019-2020 impressionnante. Sa présence pour la rencontre face au Borussia Dortmund mardi prochain est primordiale dans une défense qui reste fébrile par séquence sur certains matches. Critiqué par l’ancien entraîneur parisien (2016-2018) – Unaï Emery – sur sa tendance à faire évoluer le bloc équipe assez bas lors des matches à enjeu, l’international brésilien s’est tout de même amélioré sur certains aspects de sa personnalité notamment son côté émotionnel, selon Ludovic Obraniak.

“Il y a un mauvais procès sur le côté psychologique et émotionnel de la chose. D’ailleurs, je pense qu’il a travaillé là-dessus. Je le sens plus capable de gérer l’ampleur du rendez-vous. Je pense qu’il y a une réelle progression et qu’il y a un mauvais procès sur son côté émotionnel à l’approche des gros matches. C’est sûrement sa meilleure saison cette année en Ligue 1, a déclaré Obraniak sur L’Equipe d’Estelle. Mais ce que dit Emery a aussi été vérifié, c’est factuel. Quand ça chauffe dans les gros matches, il a toujours tendance à redescendre un peu le bloc. C’est vrai que je l’ai constaté sur beaucoup de vidéos et de montages, il a cette tendance à reculer car il y a des défenseurs qui sont comme ça, qui ne veulent pas être pris dans leur dos parce qu’il y a des attaquants rapides et qu’ils ne veulent pas prendre le risque de se faire prendre sur 40 mètres, c’est une façon de jouer. Je suis admiratif de la façon dont il joue cette année. Je suis persuadé qu’il va répondre présent sur les confrontations à venir.”