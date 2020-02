Obraniak : “La réaction de Leonardo ? On ne peut qu’être exigeant avec le PSG !”

Le Paris Saint-Germain s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche au terme d’un match contrasté (4-2). Si les Rouge & Bleu ont maitrisé leur adversaire du soir durant 50 minutes, ils se sont fait peur en encaissant deux buts en moins de dix minutes et ont du attendre le but de la délivrance inscrit par Cavani (80e). À huit jours du huitième de final aller de la Ligue des Champions face à Dortmund, les feux sont tout de même quasiment tous au vert pour cette rencontre.

Pour le consultant de la Chaîne L’Équipe, Ludovik Obraniak, si les médias se montrent parfois si critiques avec le PSG, c’est qu’ils sont exigeants avec lui.

“La réaction de Leonardo ? On ne peut qu’être exigeant avec le PSG ! C’est une équipe de haut niveau ! Et une équipe de haut niveau doit terminer ce match et non pas avoir peur comme ça à 3-0 ! On l’a bien vu, les quatre attaquants ont arrêté de jouer et tous ne faisaient que s’échanger la balle les uns avec les autres… (…) Tout ça te donne quand même des indications à Thomas Tuchel. Là où tu pensais que Kimpembe revenait bien ces dernières semaines, il a des moments de déconcentration qui sont terribles pour le PSG ! Et au très haut niveau, ça ne pardonne pas !“