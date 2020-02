Obraniak : “Le système mis en place par Tuchel a annihilé les qualités de Neymar et Mbappé”

Le Paris Saint-Germain a déçu lors de son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Défait par le Borussia Dortmund (2-1), les Parisiens ont surtout été pointés du doigt pour leur piètre qualité de jeu. Un homme est particulièrement au coeur des critiques : Thomas Tuchel. Le coach allemand, qui a voulu innover avec un 3-4-3, a laissé perplexe les supporters et les observateurs.

C’est le cas du consultant pour La Chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak, qui considère que ce système a mis en difficulté Neymar Jr et Kylian Mbappé.

“Vous ne trouvez pas que le système mis en place par Tuchel a annihilé les qualités de Neymar et Mbappé ?! Mbappé “en 9”, on l’a vu déjà à maintes reprises, il n’est pas prêt pour être seul en pointe. Vous avez vu où Neymar a touché ses ballons ?! Vous avez vu le “no man’s land” qui avait entre Verratti, qui était la rampe de lancement aux 18 mètres, et Neymar qui devait revenir pour toucher des ballons et décrocher dans sa moitié de terrain. (…) On ne peut pas donc dire que ce système met ces joueurs dans les meilleures conditions”