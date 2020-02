Opéré des ligaments de la cheville, Innocent est forfait pour le reste de la saison

Alors que le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund approche à grands pas, le PSG a transmis sa liste de joueurs retenus pour la compétition. Et, fait assez surprenant, Éric Maxime Choupo-Moting n’y figurait pas.

Ce jour, Loïc Tanzi, journaliste RMC, vient nous expliquer la raison de cette absence. Ainsi, Garissone Innocent, gardien de but prometteur formé au PSG, vient tout juste de se faire opérer des ligaments de la cheville. Et pour le jeune titi rouge et bleu, cela signifie, d’ores et déjà, la fin de sa saison. C’est donc pour cela que Thomas Tuchel a inscrit Marcin Bulka en lieu et place de l’international camerounais.