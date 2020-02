Pagliari : “Ce n’est pas Tuchel qui a le dernier mot, c’est Leonardo”

Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte les Girondins de Bordeaux au Parc des Princes en clôture de la 26e journée. Un match qui verra le retour de Neymar Jr en Ligue 1, après sa prestation contrastée en Ligue des champions contre Dortmund cette semaine (1-2). Après cette rencontre, c’est la communication et la gestion de la blessure aux côtes du Brésilien qui était au centre des débats. Isabela Pagliari, journaliste pour Esporte Interativo, revient sur les différentes polémiques qui ont agité le club ces derniers jours.

“Tuchel dit que son équipe a joué avec la peur, Leonardo intervient pour dire qu’il faut arrêter d’avoir peur, Neymar dit que le club avait peur. Aujourd’hui c’est Peur Saint-Germain. Mais ce n’est pas Thomas Tuchel qui a le dernier mot, c’est Leonardo, explique Isabela Pagliari sur les antennes d’Europe 1. La suspension de Meunier, qui ne savait pas ce qu’il risquait, Neymar qui voulait jouer, Tuchel qui n’assume pas ses choix, le frère de Kimpembe qui insulte l’entraîneur, et les vidéos sur les réseaux sociaux de la fête d’anniversaire d’Icardi, Cavani et Di Maria. Au Brésil, on se demande ce qui se passe avec cette équipe, on a l’impression d’être dans une télé-réalité.“