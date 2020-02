Paredes : “J’espère continuer à apprendre et à grandir avec le PSG”

En pleine renaissance depuis le mois de novembre, lui qui avait jusque-là eu énormément de mal à s’intégrer à son nouveau club, Leandro Paredes commence à se faire sa place au sein de l’effectif rouge et bleu. Cinglant, dur sur l’homme et possédant un vice qui manquait à cette équipe depuis la retraite de Thiago Motta, l’Argentin apporte réellement quelque chose en plus. Pour le site officiel parisien, il s’est d’ailleurs penché sur divers sujets gravitant autour de sa personne et du PSG.

Tout d’abord, l’ancien joueur de la Louve s’est dit extrêmement fier d’avoir été désigné pour porter le brassard de capitaine lors du succès parisien sur la pelouse cataclysmique de Pau (0-2, huitièmes de finale de Coupe de France). Un match qui lui a également permis de débloquer son compteur but. Pour ce qui est de sa vie parisienne, Leandro Paredes explique que tout se passe au mieux. Point non négligeable également, sa famille se sent extrêmement bien au sein de la ville lumière, ce qui lui apporte beaucoup de sérénité. Sinon, il s’est également penché sur son rôle de milieu de terrain, lui qui a été formé comme numéro 10 à l’origine.

“J’aime le changement, j’aime vivre de nouvelles expériences tout le temps. J’ai commencé à jouer comme numéro 10, puis j’ai évolué vers ce poste de numéro 6. Je me sens vraiment très à l’aise, de mieux en mieux. J’ai de très bonnes sensations actuellement, donc j’espère continuer à apprendre et grandir ici au Paris Saint-Germain.”