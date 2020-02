Petrov : “Ce serait prétentieux de dire qu’on veut prendre la place du PSG”

Oleg Petrov, vice-président de l’AS Monaco, a donné une longue interview au Figaro. Ce dernier a expliqué que son club souhaitait se battre pour le titre en Ligue 1 chaque saison.

“Je ne parlerais pas d’objectifs par rapport au PSG. On a conscience de l’ampleur de ce club, de sa capacité financière. On veut faire partie des deux ou trois meilleurs en France. Mon but serait d’être le meilleur derrière le PSG. Après, on vise à remporter la Ligue 1 à l’avenir, relate le dirigeant monégasque. C’est aussi l’objectif du président. Ce serait prétentieux de dire qu’on veut prendre la place du PSG, mais batailler avec lui, le battre de temps en temps, c’est le but. On veut pouvoir batailler pour le titre chaque saison.”