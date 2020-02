Plusieurs Parisiennes appelées en sélection

Après son large succès face à Guingamp (1-4) cet après-midi, les joueuses du PSG vont avoir le droit de souffler avec la trêve internationale. Mais plusieurs Parisiennes seront concernées par cette trêve internationale. En effet, Formiga et Luana ont été convoquées par le sélectionneur brésilien pour disputer le Tournoi de France qui se déroule du 4 au 10 mars. De son côté, Hanna Glas a été convoquée avec la Suède pour participer à l’Algarve Cup 2020, du 4 au 11 mars au Portugal. Enfin, Sandy Baltimore va rejoindre l’Equipe de France U20, en compagnie de trois autres coéquipières (Pinguet, Eninger, et Vagre) pour une double confrontation amicale face à l’Angleterre (5 et 8 mars).