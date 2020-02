Polo Breitner : “A l’extérieur ce n’est pas le même Borussia”

Samedi, le Borussia Dortmund s’est imposé à Brême (0-2), qui lutte pour le maintien en Bundesliga. Une rencontre qui a permis au BVB de repartir avec d’importants trois points. Quant à la manière, ce n’était pas trop cela. Il faut dire qu’à l’extérieur l’adversaire européen du PSG n’est pas exactement le même. Polo Breitner, le correspondant RMC en Allemagne, constate que le BVB a bien deux visages.

“C’était le même onze de départ. La seule nouveauté c’est que Julian Brandt a joué (le temps additionnel, ndlr) et devient titularisable pour le match retour. D’autant plus que Thorgan Hazard a encore été relativement moyen, je trouve”, a commenté le journaliste sur les ondes. “Ce fût paradoxalement un match assez équilibré. Ce n’est même pas le Borussia qui gagne la rencontre mais encore une fois le Werder qui la perd. Brême était une équipe construite pour une qualification européenne mais ils ont un problème… dès qu’il y a un coup de pied arrêté ils se prennent un but ! Là c’est par un corner transformé par Zagadou (52e minute, ndlr). Après, à 1-0 le Borussia s’est mis à dominer mais ce n’était pas un match extraordinaire. Ils n’ont pas encaissé de but. C’est important car rappelons-le, à l’extérieur ce n’est pas le même Borussia Dortmund. En déplacement, toutes compétitions confondues, c’est 7 victoires, 3 nuls, 7 défaites. C’est très différent alors qu’ils sont invaincus à domicile. Ce qui est sûr c’est que cette victoire à Brême fait du bien à Lucien Favre et à l’environnement du BVB. Haaland (9 buts en 6 matches, ndlr) a marqué (66e minute) mais il a été critiqué par Witsel qui a dit qu’il était parfois trop personnel.“

L’équipe du BVB hier contre le Werder : Bürki – Piszczek (c), Hummels, Zagadou – Hakimi (Akanji, 93e), Can, Witsel, Guerreiro – Sancho (Reyna, 77e), Haaland, T. Hazard (Brandt, 90e).