Pour Allegri, le PSG fait partie “des favoris” de la Ligue des Champions

Massimiliano Allegri, sans club depuis son départ de la Juventus Turin l’été dernier, est actuellement à Paris dans le cadre de la promotion de son livre Gagner, c’est si simple, le coach italien poursuit son tour des interviews pour les médias sportifs français et ceux vendredi matin, il a donné une interview à l’Equipe. Et dans cette dernière, il a été interrogé sur les chances du PSG en Ligue des Champions cette saison.

“Cette saison, la Ligue des champions me semble vraiment très ouverte. Je ne sais pas qui est favori, parce que tu n’as plus d’équipe dominante, comme le Real d’il y a trois ans. Certains gros pourraient tomber dès les huitièmes de finale. On verra les quarts, car d’ici là les dynamiques peuvent encore changer. Je ne vois pas de net favori. Mais Paris en fait partie, évidemment. “