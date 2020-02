Pour Angloma, le PSG doit prolonger Meunier

Comme Thiago Silva, Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, Thomas Meunier (28 ans) arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Si le Belge a plusieurs fois fait des appels du pied pour prolonger l’aventure dans la capitale française, cela n’a, pour l’instant, pas était suivi d’effets. Jocelyn Angloma, ancien joueur parisien entre 1990/91, estime que la direction parisienne doit prolonger la latéral droit car c’est très compliqué de trouver un joueur de ce calibre.

“Je ne comprends d’ailleurs pas les critiques qu’il peut susciter. Il me plaît beaucoup par sa propension à défendre très proprement tout en allant de l’avant. Il est très complet. Je ne vois pas ce qu’on peut attendre de plus de sa part. Il est très performant avec la sélection de Belgique. C’est un joueur de très haut niveau, explique Angloma dans les colonnes du Parisien. À moins de trouver LE latéral mais à ce poste, il n’y en a pas des masses dans le monde. Il y a les Anglais Kieran Trippier (Atlético de Madrid) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool) ou Nelson Semedo (FC Barcelone) mais le PSG peut-il les acheter ? Colin Dagba est performant et prometteur mais manque encore d’expérience. Donc au vu de ce que fait Meunier depuis plusieurs saisons, Paris a tout intérêt à le prolonger.“