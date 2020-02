Pour Beye, la grosse faiblesse de Dortmund réside dans la paire Hummels / Piszczek

On y est enfin : ce mardi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 (RMC Sport 1), le PSG défiera le Borussia Dortmund dans son antre du Signal Iduna Park. Une confrontation, comptant pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, qu’a analysé Habib Beye sur le plateau du Late Football Club. Et si le consultant voit le PSG clairement en mesure de faire sauter le verrou allemand, il se méfie également de la force de frappe du club de la Ruhr.

“La grosse faiblesse de ce onze côté Dortmund, c’est la paire Hummels / Piszczek qui, face à Kylian Mbappé et Neymar, pourrait être en très grande difficulté. Parce que dans ce système à trois centraux, le problème qu’ils vont rencontrer, c’est que Kylian Mbappé va souvent se glisser côté gauche, et c’est Neymar qui va intégrer l’axe. Là, il risque d’y avoir un souci par rapport aux repères car Piszczek va devoir garder l’axe. Ce qui va obliger Akimi à défendre, ce qui est plus compliqué pour lui. Je pense que le système de Dortmund pourrait être très dangereux au vu des qualités des Parisiens. À mon avis, le PSG va clairement marquer, deux ou trois buts. Mais ils risquent de se faire secouer. Et s’il y a bien une équipe qui peut vous faire exploser en 15 minutes, c’est bien le Borussia Dortmund.”