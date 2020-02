Pour France Football, Corentin Tolisso pourrait être une bonne pioche pour le PSG

Corentin Tolisso a quitté la Ligue 1 et Lyon pour rejoindre le Bayern Munich à l’été 2017. Mais depuis quelques mois, l’international français joue peu en Bavière et selon Bild, le club allemand songerait à vendre son milieu de terrain l’été prochain. Et pour France Football, le PSG devrait se pencher sur ce dossier. L’hebdomadaire argumente sa position en expliquant que l’ancien Lyonnais est “polyvalent, expérimenté et bon partout ou presque.[…]Quant aux détails hors terrain, Tolisso a plusieurs arguments à faire valoir. Son salaire, déjà, estimé à 6 millions d’euros et une indemnité de transfert raisonnable (40 millions d’euros).”