Pour Lionel Messi, Neymar “a vraiment hâte de revenir” au Barça

Ça a été le feuilleton du mercato estival 2019, le retour de Neymar au FC Barcelone. Le Brésilien voulait y retourner, les joueurs catalans ont aussi poussé dans ce sens, mais finalement, l’attaquant (28 ans) est resté au PSG. Dans une interview accordée au Mundo Deportivo, Lionel Messi a une nouvelle fois évoqué ce dossier. “Neymar ? Il a vraiment hâte de revenir, il a toujours montré qu’il était désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver.“

L’international argentin a également évoqué les fans et leur réaction s’il était amené à revenir.

“Il est normal que les gens le voient de cette façon à cause de la façon dont il est parti, cela m’a aussi dérangé à l’époque, nous avons essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais au final, nous voulons tous gagner et avoir le meilleur. Nous et les supporters. Comme je l’ai déjà dit, il est l’un des meilleurs et il nous a beaucoup apporté sur le terrain. Mais il est compréhensible que les gens pensent comme ça, puisqu’il est parti d’une manière qu’ils n’ont pas appréciée.” Des déclarations qui vont très certainement relancer les rumeurs sur un retour de Neymar au Barça, qui sera sans aucun doute l’un des feuilletons de cet été.

Messi a enfin évoqué le but de Neymar contre Dortmund (2-1). “Il est toujours très bon, il joue à un très haut niveau, c’est un joueur différent, qui créé beaucoup de déséquilibre, en un contre un, et il marque des buts.”