Pour Tite seuls Cristiano Ronaldo et Messi sont au-dessus de Neymar

Tite, le sélectionneur brésilien, est sous le charme de son joueur Neymar. Pour lui, seul Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont au-dessus du numéro 10 parisien.

“Selon moi, la baisse de forme de Neymar s’expliquait plus par ses blessures que d’autre chose. Et cela s’est produit aussi avec nous lors de la Coupe du Monde. Dans des conditions normales, à mon avis, il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Le meilleur Neymar que j’ai jamais vu est en dessous que de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. […] La maturité humaine aidera Neymar“, explique le sélectionneur de la Seleçao dans des propos relayés par BeIN Sports.