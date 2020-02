Pour Vincent Guérin, “ce serait un beau signal” si Aouchiche et Kouassi signaient pros au PSG

Vincent Guérin est une légende du PSG (253 matches entre 1992 et 1998). Il est revenu au sein du club de la capitale l’été dernier en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe U19 des Rouge & Bleu. À la veille du déplacement à Lyon dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe Gambardella (14h), l’ancien milieu de terrain a expliqué ne pas interférer dans les discussions autour des dossiers Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, qui sont en fin de contrat en juin mais qui n’ont pas encore signé de contrats professionnels.

“J’essaye de convaincre Aouchiche et Kouassi de signer pro ici ? Non, ce n’est pas mon rôle. Je ne rentre pas là-dedans, je ne suis pas dans la direction sportive, même si je les côtoie de temps en temps“, explique Guérin dans une interview accordée au Parisien. Ils sont la plupart du temps avec les pros. Leonardo et Angelo Castellazzi s’occupent de ça. On a envie de les voir signer, ce serait un beau signal et chez tous les joueurs qui partent très tôt, avant 18 ans, malheureusement, il y a peu de réussite. C’est mieux de s’implanter, de s’enraciner un peu que de vouloir partir trop tôt, trop vite.“

Vincent Guérin a ensuite indiqué que les jeunes qu’il coache ne connaissent pas vraiment son passé de joueur du PSG.

“Les joueurs pourraient être mes enfants, ils sont très jeunes. Ils ne me connaissent pas réellement en tant que footballeur, si ce n’est en allant voir sur Wikipédia. Tout le monde est un peu au courant de mon passé quand même.“